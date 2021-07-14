Президент Ильхам Алиев предупредил Армению: Пусть хорошо подумают, потом может быть поздно

БАКУ/Trend/- Международные организации сейчас также позитивно реагируют на вопрос, связанный с делимитацией. Если Армения не желает сделать это, то это ее дело, но пусть хорошо подумают, потом может быть поздно.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 14 июля с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

«Так же, как если бы они в свое время по доброй воле покинули наши земли, то не оказались бы в столь позорном положении. Наше предложение – это предложение страны-победительницы, сильной стороны, победоносного народа. Если в Армении негативно реагируют на это, то это тоже их дело. Однако еще раз говорю: вновь пожалеют. А мы отныне будем идти только и только вперед. Мы системно реализуем все планы, связанные с созидательной работой, и старт этой работе уже дан. Как я уже сказал, мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай. Люди вернутся туда, будут спокойно жить на земле своих предков»,- сказал глава государства.