Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии центра DOST на Абшероне (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 14 июля состоялось открытие Абшеронского центра DOST Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Trend, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Дальнейшее улучшение благосостояния населения, реализация важных проектов в этом направлении, доведение надежности системы социальной защиты в нашей стране до самого высокого уровня – одна из основных целей многогранной деятельности Президента Ильхама Алиева.

Центры DOST, руководствующиеся в своей работе защитой принципов социальной справедливости, прозрачности, адресности, доступности и равенства, в короткий срок завоевали доверие наших граждан. Число этих центров пополнилось еще одним - Абшеронским центром DOST. Это – пятый по счету центр.

Построение социальных услуг на современных, гибких и оптимальных механизмах, основанных на инновационных подходах, входит в число специфических качеств нового бренда Азербайджана. Новый Абшеронский центр DOST полностью отражает эти особенности. В целом, в центры DOST, созданные Указом Президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года, обратились уже более 445 тысяч человек, уровень удовлетворенности граждан их услугами составляет 97,4 процента.

В новом центре в рамках концепции DOST, выдвинутой по инициативе первой леди Мехрибан Алиевой, наши граждане смогут воспользоваться услугами в целом 152 наименований, включая услуги, связанные с занятостью, пенсионным обеспечением, социальными пособиями и стипендиями, социальными услугами, инвалидностью, медико-социальной экспертизой и реабилитацией, социальным страхованием, трудовыми отношениями, а также социально-правовые, социально-бытовые, социально-педагогические услуги.

Отметим, что в новом центре DOST, здание которого построено по интересному архитектурному проекту, созданы все условия для приема в течение дня примерно 400 граждан. Этот процесс будут осуществлять рабочий персонал из 120 человек и 50 волонтеров.

Еще одно значение центров DOST заключается в том, что они отражают в себе государственную заботу о гражданах из уязвимых слоев населения. В течение ближайших двух месяцев в центре DOST начнет функционировать Единый координационный центр, созданный Указом Президента Ильхама Алиева, подписанным в июне этого года. Здесь семьям шехидов и гази будут оказываться 26 услуг по семи структурам, будет обеспечена доступность этих услуг без дополнительных затрат и потери времени.