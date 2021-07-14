Президент Ильхам Алиев проехал за рулем автомобиля "Khazar" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

Как передает Trend, в рамках церемонии глава государства осмотрел автомобили "Khazar", которые были вручены семьям шехидов и инвалидам войны, а также проехал за рулем одного из этих автомобилей.