Армения должна сделать вывод из прошлого и истории – МИД Азербайджана (версия 3)

(первая версия в 12:36)

БАКУ /Trend/ - Армения должна сделать вывод из прошлого и истории.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление вице-премьера Армении Тиграна Авиняна о том, что «мирного договора не будет до тех пор, пока не будет решен вопрос статуса Карабаха», сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

«Видимо, Авинян забыл, что выборы остались позади, и сегодня надо заниматься не популизмом, а реальными делами. Вообще, заявления официальных лиц Армении, которые не совпадают с новой реальностью, сложившейся в регионе, в первую очередь направлены против нее же самой. Лучшее средство для достижения мира, безопасности и прогресса в регионе – это нормализация отношений, основывающаяся на уважении и соблюдении принципов международного права. Эта позиция, которую всегда демонстрирует Азербайджан», - сказала Абдуллаева.

По ее словам, после устранения фактора оккупации своих территорий Азербайджан заявил, что готов к нормализации отношений с Арменией, поддержал инициативы нового сотрудничества.

«Потому что Азербайджан - сторонник конструктивизма, а не деструктивности», - сказала Абдуллаева.

Что касается ссылок на так называемый «вопрос статуса», то Азербайджан неоднократно и на высоком уровне заявлял о своей позиции, отметила она.

«В своем выступлении 14 июля глава нашего государства еще раз подчеркнул: «На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Нагорного Карабаха нет, есть Карабах. На основании указа, подписанного мною 7 июля, была создана Карабахская экономическая зона. В ней объединены районы, относящиеся к Карабаху», - отметила Абдуллаева.

По ее словам, в то же время некоторые зарубежные представители выдвигают мнения, схожие с точкой зрения вице-премьера Армении.

«К сожалению, пустые обещания и иллюзии, озвучиваемые этими людьми, не сулят ничего хорошего Армении. Армения должна понять это и сделать вывод из прошлого и истории», - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)