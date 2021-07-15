Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
БАКУ /Trend/ - 15 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной попытки государственного переворота 15 июля в Турции.
Об этом в четверг передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.
В июле 2020 года Азербайджан продемонстрировал боевую и моральную готовность вести войну за освобождение своей территории – российский эксперт
Июльские бои 2020 года во многом заложили фундамент победы Азербайджана в Отечественной войне - Игорь Коротченко
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по развитию производства и перерабатывающей промышленности в аграрном секторе
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пятой годовщиной попытки госпереворота 15 июля в Турции
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям на освобожденных землях Азербайджана
В МВД Азербайджана направлены документы по более 120 фактам незаконного строительства на побережье Каспия