Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - 15 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной попытки государственного переворота 15 июля в Турции.

Об этом в четверг передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.