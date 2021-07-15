Совершая провокации, Армения умышленно обостряет ситуацию - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона в последние дни прибегает к последовательным провокациям на государственной границе с Азербайджаном. Более того, незаконные армянские вооруженные формирования обстреливают позиции азербайджанской армии в Карабахе. Это попытки Армении умышленно обострить ситуацию.

Об этом сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что Армения неслучайно совершает последовательные провокации.

"Армения пытается спровоцировать Азербайджан на ответные действия. В скором времени ожидается визит в регион председателя Евросовета Шарля Мишеля. Поэтому Армения создает искусственную напряженность, чтобы воспользоваться ситуацией", - сказала Гасанова.

С другой стороны, эти провокации Армении направлены против российских миротворцев, сказала депутат.

"Тем самым армяне пытаются продемонстрировать, что российские миротворцы не справляются со своими обязанностями, что их миссия безуспешна", - сказала Гасанова.

По ее словам, обостряя ситуацию, армянская сторона ставит себя еще в более затруднительное положение.

"Всем хорошо известно, чем закончились прошлые провокации. Армения не должна забывать, чем закончились ее провокации после войны, а также антитеррористическую операцию, проведенную Азербайджаном в декабре 2020 года", - сказала Гасанова.

Она отметила, что Армения переживает глубокий политический и социально-экономический кризис.

"После исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне этот кризис приобрел еще большие масштабы. Азербайджан неоднократно заявлял, что после войны в регионе сложилась новая ситуация, которой может воспользоваться Армения. Однако вместо того, чтобы воспользоваться сотрудничеством в новой ситуации, армянская сторона вновь прибегает к провокациям. Это еще раз свидетельствует о том, что Армения не является сторонником мира и сотрудничества", - сказала Гасанова.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)