Утвержден договор о взаимной передаче секретной информации между Азербайджаном и Беларусью

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Договора "О взаимной передаче секретной информации во время двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Беларуси".

Таким образом, утвержден этот договор, подписанный 18 мая 2021 года в Баку.