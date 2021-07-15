Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной попытки государственного переворота в Турции 15 июля.

Как передает в четверг Trend, глава государства в первую очередь с глубоким уважением почтил память шехидов, погибших в те дни. Президент Ильхам Алиев отметил, что в предотвращении этой вероломной попытки государственного переворота, направленной против государственности и народа Турции, исключительную роль сыграли решимость и великое лидерство лично Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава государства также сказал, что тесное сплочение народа вокруг Реджепа Тайипа Эрдогана в те дни исторических испытаний стало ярким примером самоотверженности турецкого народа на пути государственности.

Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что сегодня, как и в дни попытки государственного переворота в Турции 15 июля, Азербайджан находится рядом с дружественной и братской Турцией, выразил уверенность в том, что тесное единство между нашими странами и народами будет и дальше укрепляться.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Азербайджана за телефонный звонок и оказанное внимание и в свою очередь выразил уверенность в том, что турецко-азербайджанское единство и братство всегда будут укрепляться.

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты сотрудничества.