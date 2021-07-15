Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили совместные действия по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном

БАКУ / Trend / - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен в качестве сопредседателей Минской группы обсудили совместные действия по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, сообщает Trend со ссылкой на МИД Франции.

Эта тема обсуждалась во время встречи, состоявшейся в рамках визита Ле Дриана в Вашингтон 13–14 июля.

«Министр поднял вопрос совместных действий в качестве сопредседателей Минской группы по достижению прочного мира между Арменией и Азербайджаном», – говорится в сообщении.

После более чем месяца военных действий по освобождению территорий Азербайджана от армянской оккупации, с конца сентября до начала ноября 2020 года, Армению подписала документ о капитуляции.

Режим полного прекращения огня и всех боевых действий в зоне карабахского конфликта был введен 10 ноября 2020 года.