Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района

БАКУ /Trend/ - 15 июля, примерно в 14:15 часов, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Зеркенд Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района. С целью подавления действий противной стороны был открыт ответный огонь.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.