Армянские вооруженные силы вновь нарушили режим прекращения огня на нахчыванском направлении

БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил 16 июля, примерно в 10:00 и 13:00, подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской АР на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, для подавления обстрела был открыт ответный огонь по подразделениям вооруженных сил Армении, расположенным близ села Араздейен Ведийского района.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

"В очередной раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за создание напряженности по всей протяженности государственной границы двух стран", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)