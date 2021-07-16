Главное – это создание предпосылок для построения устойчивого будущего Южного Кавказа – постпред России
БАКУ /Trend/ - Главное – это создание предпосылок для построения устойчивого политического и экономического будущего Южного Кавказа.
Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ сказал Постоянный представитель Российской Федерации Александр Лукашевич.
Он отметил, что Россия рассчитывает, что ОБСЕ продолжит вносить вклад в урегулирование региональных конфликтов мирными дипломатическими средствами, и для этого есть все инструменты.
По его словам, с учетом непростой ситуации на Южном Кавказе востребовано содействие в дальнейшем решении карабахской проблемы.
«Главное – нормализация ситуации, решение острых гуманитарных задач и создание предпосылок для построения устойчивого политического и экономического будущего региона», – сказал Лукашевич.
Он подчеркнул, что трёхсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении в 2020 и 2021 годах показали этот путь.
(Редактор: Надир Насиров)