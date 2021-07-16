На строительство Ордубадской ГЭС дополнительно выделено 5 млн манатов - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О некоторых вопросах, связанных с продолжением строительства Ордубадской гидроэлектростанции".
Как передает в пятницу Trend, в документе подчеркивается, что в целях дальнейшего улучшения электроснабжения Нахчыванской Автономной Республики для продолжения строительства Ордубадской гидроэлектростанции мощностью 36 МВт из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана Кабинету министров Нахчыванской АР выделено пять миллионов манатов.
Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
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