На строительство Ордубадской ГЭС дополнительно выделено 5 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О некоторых вопросах, связанных с продолжением строительства Ордубадской гидроэлектростанции".

Как передает в пятницу Trend, в документе подчеркивается, что в целях дальнейшего улучшения электроснабжения Нахчыванской Автономной Республики для продолжения строительства Ордубадской гидроэлектростанции мощностью 36 МВт из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана Кабинету министров Нахчыванской АР выделено пять миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.