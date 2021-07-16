Ульви Бахшалиев назначен послом Азербайджана в Беларуси

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 16 июля подписал распоряжение о назначении Ульви Вагиф оглу Бахшалиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Беларуси.

Другим распоряжением главы государства Лятиф Сейфеддин оглу Гандилов отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Беларуси и постоянного полномочного представителя Азербайджана при уставных и других органах СНГ.