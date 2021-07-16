Назначен новый посол Азербайджана в Таджикистане

Политика 16 июля 2021 17:48 (UTC+04:00)
Назначен новый посол Азербайджана в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Алимирзамина Гаввам оглу Аскерова послом Азербайджана в Таджикистане.

Ранее другим распоряжением главы государства с этой должности был отозван Гасан Дильсуз оглу Мамедзаде.

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