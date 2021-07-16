Организованная Азербайджаном промежуточная министерская конференция ДН – важный шаг в деле мобилизации политической воли – МИД РФ

БАКУ /Trend/ - Организованная Азербайджаном промежуточная министерская конференция Движения неприсоединения (ДН) стала важным шагом в деле мобилизации политической воли для решения неотложных вопросов.

Об этом в ходе Министерской конференции сказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, передает в пятницу Trend.

«Прежде всего, хотел бы выразить признательность Правительству Азербайджана за организацию данной встречи. Следует отметить эффективное выполнение Баку председательских функций в рамках ДН, что обеспечивает слаженную координацию работы организации даже в текущих непростых условиях», – сказал Вершинин.

Он подчеркнул, что организованное Азербайджаном мероприятие стало важным шагом в деле мобилизации политической воли для решения неотложных гуманитарных проблем и вопросов в сфере здравоохранения, а также для преодоления экономических последствий COVID-19.

Отметим, что под председательством Азербайджана 13-14 июля 2021 года в видеоформате прошла промежуточная министерская конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему «Движение неприсоединения в центре многосторонних усилий в борьбе с глобальными вызовами».