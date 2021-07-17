В Кыргызстане приземлился самолет с 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В столице Кыргызстана приземлился самолет с 40 тысячами доз вакцины AstraZeneca от коронавируса из Азербайджана, передает в субботу Trend со ссылкой на кыргызские СМИ.

Воздушное судно с гуманитарной помощью на борту в рамках противодействия распространению COVID-19 приземлилось в международном аэропорту «Манас».

Груз встретили заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров и статс-секретарь министерства здравоохранения и социального развития Жапаркул Ташиев.

Отметим, что договоренности об оказании данной гуманитарной помощи были достигнуты по итогам состоявшегося первого - третьего июля 2021 года официального визита министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева в Азербайджан.