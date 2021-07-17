Омбудсмен подготовила отчет по фактам пыток азербайджанских военнослужащих со стороны ВС Армении (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в рамках своего мандата на основании материалов, полученных в результате сбора и анализа соответствующих доказательств, подготовила отчет о фактах пыток азербайджанских военнослужащих, сообщает в субботу Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.

В отчете представлены наглядные доказательства фактов пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с азербайджанскими военнослужащими, захваченными вооруженными силами Армении во время армяно-азербайджанского конфликта.

Помимо доказательств пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с захваченными военнослужащими, в отчете представлены факты массовых захоронений и других подобного рода случаев сокрытия оскорбительных, унизительных действий и актов вандализма, совершенных в отношении тел азербайджанских военнослужащих.

В отчете содержится призыв к международным организациям принять серьезные меры, чтобы привлечь Армению к ответственности за разжигание войны и преступления против мира и человечности, совершенные в нарушение международного права и международного гуманитарного права.

Отчет был направлен международным организациям, омбудсменам зарубежных стран, а также другим международным организациям, специализирующимся на защите прав человека.

В связи с тем, что в отчете содержится конфиденциальная информация (фотографии), а также отягчающие сцены насилия, которые могут оказать сильное воздействие на психику, он не предназначен для широкой общественности.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)