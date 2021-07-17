Создание новой медиаплатформы Eastweststream.com имеет исключительное значение – азербайджанский депутат (версия 2)

(первая версия в 12:20)

БАКУ /Trend/ - Создание медиаплатформы Eastweststream.com, являющейся совместным проектом агентств Trend и ТАСС, имеет исключительное значение и является крайне важным событием.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Низами Сафаров на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com.

По его словам, этот проект имеет важное значение с точки зрения правильного информирования мирового сообщества о реалиях Азербайджана и событиях, происходящих в регионе.

Сафаров отметил, что в то же время этот проект важен в борьбе с фейковой информацией.

Депутат подчеркнул, что в результате победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в регионе сформировались новые реалии.

«Крайне важно достоверно информировать о них мировое сообщество. Поэтому считаю, что этот проект сыграет важную роль с точки зрения достоверного информирования мировой общественности о регионе», - сказал Сафаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)