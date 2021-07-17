Eastweststream.com придаст серьезный импульс информированию российской общественности об азербайджанских реалиях – Миршахин Агаев (версия 2)

(первая версия в 12:29)

БАКУ /Trend/ - Создание медиаплатформы eastweststream.com, являющейся совместным проектом агентств Trend и TAСС, придаст серьезный импульс информированию российской общественности об азербайджанских реалиях.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com сказал глава Real TV Миршахин Агаев.

По его словам, после войны у общества возникло много вопросов.

«Верю, что новая медиаплатформа, найдя ответы на них, сыграет важную роль. В новой геополитической ситуации, сложившейся после победы Азербайджана в Отечественной войне, на информационную политику ложится большая ответственность. В этот ответственный период новая медиаплатформа сыграет важную роль, придаст серьезный импульс распространению информации об азербайджанских реалиях на российском информационном пространстве. На этой медиаплатформе будут найдены ответы на те вопросы, которые пока остаются открытыми», - сказал Агаев.

Он напомнил, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена.

«Верю, что те, кто сегодня не воспринимает эту действительность, признают ее. Поздравляю большой контингент азербайджанских читателей с созданием этой медиаплатформы. Азербайджан одержал победу как в Отечественной войне, так и в информационном пространстве. Это победа не только над Арменией, но и над силами, противостоящими Азербайджану», - сказал Агаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)