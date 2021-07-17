У руля медиаплатформы Eastweststream.com стоят профессионалы – председатель AzTV (версия 2)

(первая версия в 13:10)

БАКУ /Trend/ - У руля медиаплатформы Eastweststream.com стоят профессионалы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов на презентации совместного проекта агентств Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com.

По его словам, создание медиаплатформы Eastweststream.com знаменует собой новый этап.

Это этап выхода азербайджанских медиа на глобальный уровень, отметил глава ЗАО.

«Это эффективное представление миру азербайджанских реалий, доказательство того, что медиа Азербайджана занимают достойное место в мировом информационном пространстве. Поздравляю по этому случаю азербайджанских журналистов. Основу этой политики заложил Президент Ильхам Алиев. Во время 44-дневной Отечественной войны глава государства не только освободил оккупированные земли, но и преподал мастер-класс журналистам. Президент показал, как должна проводиться информационная политика, как эффективно отвечать на пропагандистскую кампанию, проводимую против Азербайджана», - сказал Мамедов.

«Примерно год назад медиакапитаны Азербайджана под руководством Хикмета Гаджиева находились с визитом в Турции, и за короткое время этот шаг принес реальные результаты. К примеру, Азербайджанское телевидение тесно сотрудничает с турецкими телеканалами, в том числе с TRT. Практически в рамках всех политических передач мы организуем телемосты. В Азербайджан приезжают турецкие коллеги, которые участвуют в развитии нашего медиапространства. Убежден, что деятельность медиаплатформы Eastweststream.com очень скоро принесет эффективные результаты, потому что у ее руля стоят профессионалы. Надеюсь, что на этой платформе будут широко освещаться реалии Азербайджана, в том числе Карабаха, успешная политика, проводимая Президентом Азербайджана. В то же время это означает обмен информацией в медиасфере», - сказал Мамедов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)