Распространение оперативной и непредвзятой информации о регионе может стать основой для будущего сотрудничества – Лейла Абдуллаева (версия 2)

(первая версия в 12:42)

БАКУ /Trend/ - Убеждена, что деятельность медиаплатформы Eastweststream.com внесет вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе, поскольку распространение оперативной, достоверной и непредвзятой информации может стать основой для будущего сотрудничества.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, этот проект станет надежным, ведущим информационным источником по освещению в мировом масштабе событий, происходящих не только в регионе, но и мире.

Одним из значимых вопросов в современных международных отношениях является сотрудничество в медиасфере, отметила глава пресс-службы.

"Мы стали свидетелями того, как это сотрудничество сыграло большую роль во время 44-дневной Отечественной войны. Сотрудничество в послевоенный период также важно, в особенности для Азербайджана. Внешняя политика Азербайджана, построенная на его национальных интересах, направлена на обеспечение мира, безопасности и сотрудничества в регионе и мире. Азербайджан, председательствующий в Движении неприсоединения, являющейся второй по величине после Генассамблеи ООН политической платформой, предпринимает действенные и очень важные шаги по восстановлению справедливости и международного права", - сказала Абдуллаева.