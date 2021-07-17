Распространение оперативной и непредвзятой информации о регионе может стать основой для будущего сотрудничества – Лейла Абдуллаева (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Убеждена, что деятельность медиаплатформы Eastweststream.com внесет вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе, поскольку распространение оперативной, достоверной и непредвзятой информации может стать основой для будущего сотрудничества.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, этот проект станет надежным, ведущим информационным источником по освещению в мировом масштабе событий, происходящих не только в регионе, но и мире.

Одним из значимых вопросов в современных международных отношениях является сотрудничество в медиасфере, отметила глава пресс-службы.

"Мы стали свидетелями того, как это сотрудничество сыграло большую роль во время 44-дневной Отечественной войны. Сотрудничество в послевоенный период также важно, в особенности для Азербайджана. Внешняя политика Азербайджана, построенная на его национальных интересах, направлена на обеспечение мира, безопасности и сотрудничества в регионе и мире. Азербайджан, председательствующий в Движении неприсоединения, являющейся второй по величине после Генассамблеи ООН политической платформой, предпринимает действенные и очень важные шаги по восстановлению справедливости и международного права", - сказала Абдуллаева.

Она отметила, что Азербайджан также ведет большую работу по мобилизации усилий в сфере глобальной борьбы с пандемией коронавируса. «Глава государства выдвинул очень важные инициативы в этой сфере», - сказала Абдуллаева.

Сегодня Азербайджан является ведущей экономической силой региона, отметила глава пресс-службы.

«Масштабные экономические, транспортные проекты, реализуемые по инициативе и при участии Азербайджана, объединяя моря и континенты, вносят большой вклад в энергетическую безопасность и устойчивое развитие на большом географическом пространстве. Уделяется внимание развитию транспортной сети, чтобы Азербайджан стал важным транспортным центром Евразийского региона. Транспортные артерии и коридоры, которые проходят по территории нашей страны, обещают задействованным в этой сфере структурам высокоуровневую инфраструктуру и большие возможности за короткое время с точки зрения конкурентоспособности. Азербайджан играет активную роль и в развитии региональной энергетики. Мы поддерживаем форматы нового сотрудничества, направленные на улучшение связей и транспортных операций», - сказала Абдуллаева.

Глава пресс-службы также отметила, что интеграция освобожденных территорий в экономику, использование возможностей новых международных и региональных транспортно - логистических коридоров придадут импульс развитию Азербайджана.

«Формирование в этих рамках региональной безопасности, стабильности и взаимного сотрудничества, развитие торгово - экономических связей усилит роль Азербайджана - ведущего государства Южного Кавказа – в определении общей архитектуры экономики региона. Урегулирование многолетнего конфликта открыло новые перспективы для сотрудничества, развития и прогресса. Выполнение пунктов трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020-го и 11 января 2021 года повысят значимость региона. Будут созданы условия для использования возможностей нового партнерства в сферах транспорта, связи и торговли. Усиливающееся сотрудничество также будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе», - сказала Абдуллаева.

По ее словам, в регионе сформировались новые реалии, создающие дополнительные возможности для сотрудничества.

«Считаем, что в интересах всех стран воспользоваться этими возможностями. Верим, что новая медиаплатформа Eastweststream.com своей деятельностью внесет вклад именно в обеспечение мира и безопасности в регионе, поскольку распространение оперативной, достоверной и непредвзятой информации может стать основой для будущего сотрудничества, и в будущем объединит СМИ других государств региона, в частности, расположенных в транспортном коридоре Восток-Запад и на Великом Шелковом пути», - сказала Абдуллаева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)