Медиаплатформа Eastweststream.com займет свое место на мировом информационном рынке – Агентство (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Медиаплатформа Eastweststream.com внесет весомый вклад в устранение пустоты, существующей в этой сфере, и займет свое место на мировом информационном рынке.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com, сообщает в субботу Trend.

«Азербайджанские СМИ, которые готовятся через несколько дней отметить свое 146-летие, стали динамичной информационной платформой, отвечающей новым вызовам, сопровождающимся стремительным развитием цифровых технологий. Главная задача заключается не только в обеспечении местной аудитории качественным и оперативным новостным контентом, но и в том, чтобы доносить до мира азербайджанские реалии, чтобы у Азербайджана, являющимся по темпам развития лидирующим государством региона, был свой голос на международной арене. Опираясь на богатый исторический опыт, азербайджанские медиа достойно справляются с этой почетной и ответственной задачей», - сказал Исмайлов.

По его словам, совместный проект агентств Trend и ТАСС - медиаплатформа Eastweststream.com внесет весомый вклад в устранение пустоты, существующей в этой сфере, и займет свое место на мировом информационном рынке.