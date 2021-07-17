Медиаплатформа Eastweststream.com займет свое место на мировом информационном рынке – Агентство (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Медиаплатформа Eastweststream.com внесет весомый вклад в устранение пустоты, существующей в этой сфере, и займет свое место на мировом информационном рынке.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com, сообщает в субботу Trend.

«Азербайджанские СМИ, которые готовятся через несколько дней отметить свое 146-летие, стали динамичной информационной платформой, отвечающей новым вызовам, сопровождающимся стремительным развитием цифровых технологий. Главная задача заключается не только в обеспечении местной аудитории качественным и оперативным новостным контентом, но и в том, чтобы доносить до мира азербайджанские реалии, чтобы у Азербайджана, являющегося по темпам развития лидирующим государством региона, был свой голос на международной арене. Опираясь на богатый исторический опыт, азербайджанские медиа достойно справляются с этой почетной и ответственной задачей», - сказал Исмайлов.

По его словам, совместный проект агентств Trend и ТАСС - медиаплатформа Eastweststream.com внесет весомый вклад в устранение пустоты, существующей в этой сфере, и займет свое место на мировом информационном рынке.

«К Азербайджану благодаря его геостратегическому расположению на стыке Запада и Востока всегда было приковано внимание мира. Азербайджанский народ завоевал уважение своей толерантностью, мультикультуральным образом жизни и традициями. Созидатель независимого Азербайджанского государства, великий лидер Гейдар Алиев неоднократно подчеркивал, что Азербайджан, который испокон веков играл роль моста между Востоком и Западом, с большим уважением относится ко всем нациям, религиям. С полной ответственностью и гордостью можем сказать, что именно эти традиции, укрепляясь в виртуальном пространстве, стали стимулирующим фактором для формирования серьезного информационного пространства», - отметил Исмайлов.

По его словам, платформа Eastweststream.com, которую представляют два авторитетных субъекта медиа информационного рынка Азербайджана и России, привлекая внимание мировой политической и бизнес-элиты, станет не только источником оперативной информации о регионе, но и в целом влиятельным информационным источником.

«Агентство международной информации Trend, основанное в Азербайджане в 1995 году, является поставщиком новостей из Каспийского региона, с Южного Кавказа и из Средней Азии, готовит статьи, аналитические отчеты по главным политическим, экономическим, энергетическим и финансовым вопросам этих регионов, став информационным брендом Азербайджана, на который больше всего ссылаются на международном уровне. Старейшее государственное информационное агентство России - ТАСС, имеющее 116-летнюю историю, функционирует в десятках стран мира, полностью и всесторонне освещает самые важные и интересные события. Приветствуем и желаем успехов инициативе двух авторитетных поставщиков информации по объединению в виртуальном пространстве Запада и Востока!», - сказал Исмайлов.