Утверждено соглашение между Азербайджаном и Турцией по обучению пилотированию

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал Указ об утвержденнии «Соглашения по обучению пилотированию между правительством Азербайджана и правительством Турции».

Согласно документу, утверждается подписанное 31 мая 2021 года в городе Конья «Соглашение по обучению пилотированию между правительством Азербайджана и правительством Турции».

После вступления в силу Соглашения, указанного в настоящем Указе, Министерство обороны Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана уведомит Правительство Турции о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.