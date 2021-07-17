Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главам Германии и Бельгии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил письмо с соболезнованиями Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как передает Trend, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате сильного наводнения, произошедшего на западе Германии.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю исцеления раненым, скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия».

Президент Ильхам Алиев также направил письмо с соболезнованиями Королю Филиппу.

«Ваше величество,

Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате наводнения, произошедшего в Вашей стране.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Бельгии, желаю скорейшего выздоровления раненым», – говорится в письме главы государства.