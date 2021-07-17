Медиаплатформа Eastweststream.com займет свое место на мировом информационном рынке – Агентство (версия 5)

(первая версия в 12:11)

БАКУ /Trend/ - Медиаплатформа Eastweststream.com внесет весомый вклад в устранение пустоты, существующей в этой сфере, и займет свое место на мировом информационном рынке.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com, сообщает в субботу Trend.

«Азербайджанские СМИ, которые готовятся через несколько дней отметить свое 146-летие, стали динамичной информационной платформой, отвечающей новым вызовам, сопровождающимся стремительным развитием цифровых технологий. Главная задача заключается не только в обеспечении местной аудитории качественным и оперативным новостным контентом, но и в том, чтобы доносить до мира азербайджанские реалии, чтобы у Азербайджана, являющегося по темпам развития лидирующим государством региона, был свой голос на международной арене. Опираясь на богатый исторический опыт, азербайджанские медиа достойно справляются с этой почетной и ответственной задачей», - сказал Исмайлов.

По его словам, совместный проект агентств Trend и ТАСС - медиаплатформа Eastweststream.com внесет весомый вклад в устранение пустоты, существующей в этой сфере, и займет свое место на мировом информационном рынке.

«К Азербайджану благодаря его геостратегическому расположению на стыке Запада и Востока всегда было приковано внимание мира. Азербайджанский народ завоевал уважение своей толерантностью, мультикультуральным образом жизни и традициями. Созидатель независимого Азербайджанского государства, великий лидер Гейдар Алиев неоднократно подчеркивал, что Азербайджан, который испокон веков играл роль моста между Востоком и Западом, с большим уважением относится ко всем нациям, религиям. С полной ответственностью и гордостью можем сказать, что именно эти традиции, укрепляясь в виртуальном пространстве, стали стимулирующим фактором для формирования серьезного информационного пространства», - отметил Исмайлов.

По его словам, платформа Eastweststream.com, которую представляют два авторитетных субъекта медиа информационного рынка Азербайджана и России, привлекая внимание мировой политической и бизнес-элиты, станет не только источником оперативной информации о регионе, но и в целом влиятельным информационным источником.

«Агентство международной информации Trend, основанное в Азербайджане в 1995 году, является поставщиком новостей из Каспийского региона, с Южного Кавказа и из Средней Азии, готовит статьи, аналитические отчеты по главным политическим, экономическим, энергетическим и финансовым вопросам этих регионов, став информационным брендом Азербайджана, на который больше всего ссылаются на международном уровне. Старейшее государственное информационное агентство России - ТАСС, имеющее 116-летнюю историю, функционирует в десятках стран мира, полностью и всесторонне освещает самые важные и интересные события. Приветствуем и желаем успехов инициативе двух авторитетных поставщиков информации по объединению в виртуальном пространстве Запада и Востока!», - сказал Исмайлов.

Он подчеркнул, что великая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, одержанная под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, так же как и во всех сферах, способствовала подъему в работе медиа.

«Отныне медиа Азербайджана должны демонстрировать новый концептуальный подход в своей работе, чтобы соответствовать современным вызовам. Во время 44-дневной Отечественной войне наши журналисты, вдохновленные неустанной работой Президента Азербайджана по донесению до мира правдивой информации о нашей стране, достойно выполнили свой профессиональный долг. Посредством материалов с передовой, объективных аналитических обзоров азербайджанские журналисты обеспечивали местную и международную читательскую аудиторию объективной информацией», - сказал Исмайлов.

Он отметил, что сегодня азербайджанские медиа переживают период серьезных и всесторонних реформ.

«Указ «Об углублении реформ в сфере медиа в Азербайджане», подписанный Президентом Ильхамом Алиевым 12 января этого года, заложил основу нового этапа в развитии медиа. Создание Агентства по развитию медиа является частью процесса, осуществляемого в этом направлении. Агентство совершенствует деятельность субъектов медиа, повышает профессионализм и ответственность журналистов, усиливает их социальную защиту, готовит специалистов в сфере медиа и организует их дополнительное обучение, а также реализует крупномасштабные проекты в сфере повышения образованности. Основными приоритетами агентства являются стимулирование применения новых информационно- коммуникационных технологий и инноваций в сфере медиа, реализация проектов, представляющих интерес для граждан и общества, координация деятельности государственных органов и структур, органов самоуправления, юридических и физических лиц в соответствующей сфере», - сказал Исмайлов.

Он добавил, что этот указ Президента Ильхама Алиева о реформах в сфере медиа предусматривает коренные перемены и ставит перед СМИ новые задачи.

«Новшества, которые будут применяться в связи с указом, создадут условия для стимулирования деятельности азербайджанских медиа, опирающейся на принципы прозрачности и удовлетворенности граждан. Мы расцениваем партнерский проект Агентства международного агентства Trend и российского агентства ТАСС как серьезный успех азербайджанских медиа. Платформа Еastweststream.com, несомненно, сможет удовлетворять потребности в новостях и качественных аналитических обзорах о динамичном развитии Востока и Запада.

Убеждены, что с технологической точки зрения Еastweststream.com станет такой уникальной цифровой медиаплатформой, и в рамках проекта можно будет объединить ведущие медиа Востока и Запада», - сказал Исмайлов

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)