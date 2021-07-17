Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы.

Как передает Trend, в поздравлении говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всех наших земляков, проживающих за пределами страны, со священным Гурбан байрамы, являющимся символом единства, солидарности и братства мусульман мира, передаю вам самые сердечные пожелания.

В Гурбан байрамы, призывающий людей к гуманизму, милосердию и единству, мусульмане демонстрируют готовность к самоотверженности на пути справедливости и во имя благих целей, испытывают радость близости ко Всевышнему.

Исламская цивилизация, составляющая грандиозный этап общечеловеческой культуры, сыграла исключительную роль в формировании мировоззрения нашего народа и его национально-культурном развитии, в Азербайджане всегда дорожили прогрессивными исламскими обычаями и традициями и духовно-нравственными ценностями. Азербайджан, как один из историко-культурных центров исламского мира, внес неоценимый вклад в мировую культуру и развитие научно-философской мысли.

Дорогие братья и сестры!

В эти благословенные праздничные дни мы с глубоким уважением чтим светлую память наших героических сынов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Родины. Наш народ никогда не забудет славных имен наших шехидов, их семьи, наши гази всегда будут окружены вниманием и заботой государства. Уверен, что жертвоприношения, сделанные с молитвами во имя благосостояния и процветания нашей страны, с настроением Победы, вызванным освобождением наших земель от оккупации, и с чувством благодарности к Всевышнему, еще более усилят дух национально-нравственной солидарности в нашем обществе, превратятся в торжество добрых деяний, чувств милосердия и сострадания.

Желаю, чтобы Аллах принял ваши молитвы и помыслы, еще раз передаю вам пожелания счастья, вашим семьям – мира и спокойствия, вашим домам – достатка.

С праздником Гурбан байрамы!»