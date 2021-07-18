Состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 18 июля состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.
Как сообщает Trend, глава государства встретил президента Совета Европейского Союза.
Затем Президент Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель сделали совместное фото.
Лента новостей
Одна из самых позитивных актрис Нахида Оруджова отмечает юбилей: И плюсов больше, все не счесть...(ФОТО)
Товарооборот между Узбекистаном и его центральноазиатскими торговыми партнерами увеличился в 2,5 раза
Состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля (ФОТО)
Очень трогательно! Элчин Иманов представил проект "Покаяние", посвященный памяти отцов (ВИДЕО, ФОТО)
Состоялась первая «Неделя дипломатии» на тему «44-дневная Отечественная война и послевоенная внешняя политика Азербайджана» (ФОТО)
ОБСЕ сотрудничает с Туркменистаном в решении различных аспектов энергетической дипломатии – глава центра (Интервью)
Информационный портал EastWestStream.com – достаточно эффективный ответ в эпоху гибридных войн – глава CBC (ВИДЕО)
Армения должна задуматься, потому что она уже видела тяжелые последствия своих ошибок – военный эксперт
Обращение к Азербайджану по поводу продления срока председательства в ДН – это проявление высокого доверия – депутат
Несложно предсказать последствия деструктивного подхода для Армении – ответ МИД Азербайджана Пашиняну
Утверждено соглашение о сотрудничестве Азербайджана и Болгарии в области военного образования и обучения