Президент Ильхам Алиев: Завершение проекта «Южного газового коридора» стало исторически важным событием

БАКУ /Trend/ - Завершение проекта «Южного газового коридора» стало исторически важным событием.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 18 июля в Баку.