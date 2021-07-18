Президент Ильхам Алиев: Для нас ЕС - близкий партнер

БАКУ /Trend/ - Для нас ЕС - близкий партнер.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 18 июля в Баку.