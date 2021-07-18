Председатель Европейского совета Шарль Мишель принял участие в презентации ряда проектов в Шамахы

Политика 18 июля 2021 13:56 (UTC+04:00)
Председатель Европейского совета Шарль Мишель принял участие в презентации ряда проектов в Шамахы

БАКУ /Trend/ - 18 июля председатель Европейского совета Шарль Мишель после знакомства с Джума мечетью принял участие в презентации ряда проектов, в то же время, ознакомился с деятельностью ООО "Ширванские вина" в селе Мейсери.

Как сообщает Trend, для председателя Европейского совета была проведена презентация о возможностях "Бакинского международного морского торгового порта".

Было сообщено, что Бакинский порт по своему месторасположению и современной инфраструктуре, а также потенциалу по грузоперевозкам играет роль важного транспортного пункта между Европой и Азией, имеет большое значение в развитии и поощрении Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Было подчеркнуто, что порт тесно сотрудничает с Европейским Союзом и с 2016 года по сегодняшний день реализованы различные проекты. В том числе продолжается проведение обмена опытом с европейскими партнерами в сферах цифровации, портовых операций, менеджмента, человеческих ресурсов, создания регионального учебного центра в порте, охраны труда и окружающей среды, общественных связей и др. Было отмечено осуществление успешных проектов в сфере "Зеленого порта" и цифровации операций, подчеркнуто, что это сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем.

Затем состоялась презентация о Шелковом пути и Алятской свободной экономической зоне. В ходе презентации было сообщено, что главной целью создания Алятской свободной экономической зоны общей площадью 850 гектаров, фундамент которой был заложен в минувшем месяце, является обеспечение производства с высокой добавленной стоимостью и экспортной направленности, соответствующей передовому опыту управления.

Было отмечено, что привлечение инвесторов, оказывающих услуги с использованием инновационных технологий, внесение вклада в динамичное и устойчивое развитие экономики страны в результате обеспечения сотрудничества этих компаний с азербайджанскими компаниями, а также создание десятков тысяч новых рабочих мест также являются приоритетными задачами. Создание этой экономической зоны послужит увеличению государственных доходов и средств, поступающих в бюджет, а также привлечению новых инвестиций.

Затем состоялась презентация финансируемого Европейским союзом проекта "Расширение цепочки стоимости на горной территории Большого Кавказа в Азербайджане". Гостю было сообщено, что пилотная территория проекта, осуществляемого Бюро по туризму Азербайджана совместно с "Slow Food", охватывает 5 районов - Шамахы, Исмаиллы, Габалу, Шеки и Гах, входящих в состав экономического региона Шеки-Загатала и Горный Ширван. "Slow Food" обеспечивает вкусное, чистое здоровое питание на основе принципов социальной справедливости, а также сохраняет традиции национальной и региональной кулинарии. Главной целью проекта является увеличение доходов производителей местной сельскохозяйственной продукции с оценкой гастрономии и культурного наследия, оказание поддержки в восстановлении экономического положения сельских общин и улучшении их благосостояния.

После презентации состоялась дегустация продукции.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель ознакомился также с деятельностью ООО "Ширванские вина" в селе Мейсери Шамахы.

Помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров сообщил гостю, что общая площадь комплекса виноградарства и виноделия составляет 310 гектаров. На территории комплекса на основе современных технологий построен винный завод площадью 4398 квадратных метров, который оснащен оборудованием французской компании "Pera".

Во время осмотра стенда, на котором отражен ход строительства завода, было отмечено, что цель предприятия ежегодно производить 1,4 млн литров вина.

Кроме того, учитывая туристический потенциал региона, одной из приоритетных задач предприятия является внесение вклада в винный туризм в нашей стране путем организации туристических туров в комплекс.

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