Завершился визит президента Евросовета Шарля Мишеля в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 18 июля завершился рабочий визит президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и Европейского союза, в честь президента Европейского совета был выстроен почетный караул.

Главу Евросовета провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, руководитель представительства Азербайджана при Евросоюзе Фуад Искендеров и другие официальные лица.