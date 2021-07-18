Состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 18 июля состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Как сообщает Trend, глава государства встретил президента Совета Европейского Союза.

Затем Президент Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель сделали совместное фото.

На встрече было выражено удовлетворение политическими связями между Азербайджаном и Европейским Союзом, обсуждены вопросы сотрудничества в области торговых связей, энергетической безопасности, Южного газового коридора и транспорта. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества на Южном Кавказе.

Глава государства проинформировал Шарля Мишеля о работе, проводимой на освобожденных землях, рассказал о постконфликтной ситуации.

На встрече Президент Ильхам Алиев, как председатель Движения неприсоединения, и президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель также провели обмен мнениями о перспективах связей между Движением неприсоединения и Европейским Союзом.

Затем обсуждения на эти темы были продолжены на встрече в расширенном составе с участием делегаций.