Президент Ильхам Алиев: Европейский Союз – наш близкий партнер

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз – наш близкий партнер.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 18 июля в Баку.

«Сегодня я очень рад принимать президента Шарля Мишеля. Мы провели очень плодотворные, долгие обсуждения о нашем сотрудничестве, планах, достижениях. Считаю, что визит президента Мишеля в Азербайджан является хорошим показателем нашего партнерства. Европейский Союз – наш близкий партнер. На протяжении долгих лет мы работаем в различных сферах. Повестка очень широкая, и наши сильные политические контакты, конечно же, создают очень хорошую основу для диверсификации сотрудничества. Европейский Союз является нашим основным торговым партнером. Можно сказать, 40 процентов нашей торговли ведется с Европейским Союзом. Прошлогодний торговый оборот составил почти 9,5 миллиарда долларов США. Объем экспорта Азербайджана в государства-члены Европейского Союза составляет 6,8 миллиарда долларов США. В Азербайджане работают более 1700 компаний из государств-членов. Это также демонстрирует масштабы нашей экономической деятельности. Мы очень активны в двусторонних связях с государствами-членами. Азербайджан подписал или принял документы о стратегическом партнерстве с 9-ю государствами-членами Европейского Союза. Таким образом, треть государств-членов Европейского Союза считают Азербайджан стратегическим партнером. Считаю, что это - огромное достижение нашего правительства. Это также создает дополнительные возможности для сотрудничества»,- сказал Президент Ильхам Алиев.