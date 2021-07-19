Президент Ильхам Алиев: Сегодня настало время подумать о мире и перевернуть страницу

БАКУ/Trend/-Сегодня настало время подумать о мире и перевернуть страницу. Мы готовы к этому.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 18 июля в Баку.

«Был положен конец многолетней оккупации Арменией территорий Азербайджана. Азербайджан сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, требующие полного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий, и положил конец войне. Поэтому сегодня настало время подумать о мире и перевернуть страницу. Мы готовы к этому. Сегодня мы с господином президентом широко обсудили наши планы, инициативы и подходы к новой ситуации. Считаю, что, продемонстрировав добрую волю и очень прагматичной подход, мы можем за относительно короткий срок решить большинство вопросов, все еще остающихся на столе, и заложить основу широкого регионального сотрудничества в регионе. С этой точки зрения Европейский Союз играет и, уверен, будет играть очень важную роль.

Визит господина президента в три страны Южного Кавказа демонстрирует участие Европы, европейскую повестку дня, что полностью соответствует нашей повестке дня. Наши мнения совпадают и в этом вопросе, и конечно, постконфликтное развитие с точки зрения вопросов сообщения и реконструкции освобожденных от оккупации территорий всегда будет находиться на существующей между нами повестке дня», - сказал Президент Ильхам Алиев.