Президент Ильхам Алиев: Мы должны разминировать и реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров

Политика 19 июля 2021 00:20 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы должны разминировать и реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров

БАКУ/Trend/-Мы должны разминировать и реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 18 июля в Баку.

«Разрушения на освобожденных территориях широко представлены в международных медиа. Также организовано несколько поездок представителей международных медиа на освобожденные территории, чтобы они стали свидетелями масштабов разрушения. Наряду с этим, на освобожденных территориях несколько раз побывали аккредитованные в Азербайджане послы и руководители других дипломатических представительств. Картина для них прояснилась. Эти места разрушены до основания, и данные разрушения были совершены не во время Первой Карабахской войны, а после нее. В период между двумя войнами армяне намеренно уничтожили историческое, культурное и религиозное наследие азербайджанского народа на оккупированных территориях. Такой крупный город, как Агдам, сегодня не существует. Там нет ни одного уцелевшего здания. Нет такого города, как Физули, освободив его, мы не нашли не одного здания, чтобы поднять там наш флаг. Полностью разрушен Джебраил. Другие города были использованы армянами для незаконного заселения, что само по себе является военным преступлением. Эти факты заселения известны, они подтверждены надежными источниками.

Таким образом, нам многое предстоит там сделать. Мы должны разминировать и реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров. Там заложены сотни тысяч мин, и со дня окончания войны – 10 ноября по настоящее время, подорвавшись на минах, погибли или ранены 140 человек. В том числе погибли два наших журналиста. Передвигаясь на автомобиле, они подорвались на мине, заложенной в двухнедельный период, предоставленный армянам после окончания Второй Карабахской войны для освобождения данных территорий», - сказал глава государства.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Электрические станции закупили первую партию угля для ТЭЦ Бишкека
Электрические станции закупили первую партию угля для ТЭЦ Бишкека
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1364 новых случая, 11 летальных исходов
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1364 новых случая, 11 летальных исходов
В Кыргызстане приземлился самолет с 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca из Азербайджана (ФОТО)
В Кыргызстане приземлился самолет с 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca из Азербайджана (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев рассказал о постконфликтном урегулировании в регионе Политика 00:35
Президент Ильхам Алиев: Имеющаяся современная инфраструктура и транспорт позволят Азербайджану реализовать проекты на наших территориях за относительно короткое время Политика 00:29
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что на наших территориях, освобожденных Азербайджаном в результате Второй Карабахской войны, будет работать больше компаний Политика 00:25
Президент Ильхам Алиев: Мы должны разминировать и реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров Политика 00:20
Президент Ильхам Алиев: Стабильность и безопасность в регионе станут реальностью Политика 00:16
Президент Ильхам Алиев: Сегодня настало время подумать о мире и перевернуть страницу Политика 00:10
Президент Ильхам Алиев: Уже 15 лет - Азербайджан является надежным поставщиком сырой нефти для европейских потребителей Политика 00:06
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности Политика 00:03
Президент Ильхам Алиев: Европейский Союз – наш близкий партнер Политика 18 июля 23:58
В Израиле будут судить инфицированных коронавирусом при нарушении режима самоизоляции Израиль 18 июля 23:25
В Грузии полностью вакцинированы 129 769 человек Грузия 18 июля 22:57
В США заявили, что соцсети делают недостаточно для борьбы с дезинформацией о вакцинах ИКТ 18 июля 22:43
Разлив нефти произошел на западе Германии в результате наводнения Европа 18 июля 22:10
Европа обогнала США по числу лиц с первой дозой вакцины от коронавируса Европа 18 июля 21:51
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Антониу Виторино - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО) Россия 18 июля 21:19
Определены победители Продюсерского центра при Дворце Гейдара Алиева (ВИДЕО) Культура 18 июля 20:52
В Набране появилась "девушка без костей" (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 18 июля 20:44
Электрические станции закупили первую партию угля для ТЭЦ Бишкека Кыргызстан 18 июля 20:40
Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании "Формулы-1" Спорт 18 июля 20:24
Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ Казахстан 18 июля 20:13
Шарль Мишель прибыл в Грузию Грузия 18 июля 19:46
Меркель посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы на западе Германии Европа 18 июля 19:45
В ОАЭ заявили, что полностью привержены участию в соглашении ОПЕК+ Арабские страны 18 июля 19:30
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Иране Общество 18 июля 19:27
Турция более чем наполовину увеличила экспорт ковров на мировые рынки Турция 18 июля 19:23
Азербайджан поддержал новое решение ОПЕК+ о ежемесячном увеличении добычи нефти до конца года Экономика 18 июля 19:19
Минздрав Израиля не рекомендует людям с онкологией делать третью прививку против коронавируса Израиль 18 июля 19:17
Задержан замдиректор агентства Qaynarxətt Общество 18 июля 19:01
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18 июля 18:40
Завершился визит президента Совета Европейского союза в Азербайджан Политика 18 июля 18:29
Иран экспортировал икры и мяса осетровых на сумму свыше $16 млн Экономика 18 июля 18:13
Туркменский госконцерн "Туркменгаз" заключит контракт с китайской CNPC на завершение строительства скважин Туркменистан 18 июля 18:07
В Азербайджане выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 94 человека Общество 18 июля 17:56
Геостат раскрыл уровень инфляции в Грузии Бизнес 18 июля 17:06
Состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18 июля 16:48
Из-за сильных ливней в Пекине отменено более 370 рейсов Другие страны 18 июля 16:37
В ДТП с участием автобусов в Бангладеш погибли шесть человек Другие страны 18 июля 16:11
Популярность Макрона среди молодежи снизилась после ужесточения карантинных мер Европа 18 июля 15:50
Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи и продлили сделку до конца 2022 года Энергетика 18 июля 15:25
ЮНИСЕФ доставил в Украину первые 2 млн доз американской вакцины Moderna Другие страны 18 июля 15:15
Одна из самых позитивных актрис Нахида Оруджова отмечает юбилей: И плюсов больше, все не счесть...(ФОТО) Культура 18 июля 14:48
Товарооборот между Узбекистаном и его центральноазиатскими торговыми партнерами увеличился в 2,5 раза Узбекистан 18 июля 14:30
Состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля (ФОТО) Политика 18 июля 14:27
Очень трогательно! Эльчин Иманов представил проект "Покаяние", посвященный памяти отцов (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 18 июля 14:18
Министры стран ОПЕК+ начали переговоры по объемам добычи нефти и продлению сделки Энергетика 18 июля 14:10
В России за сутки выявили 25 018 случаев заражения коронавирусом Россия 18 июля 14:06
Председатель Европейского совета Шарль Мишель принял участие в презентации ряда проектов в Шамахы Политика 18 июля 13:56
Производство машин и оборудования в Азербайджане выросло почти наполовину Транспорт 18 июля 13:51
Председатель Европейского совета посетил Шамахинскую Джума мечеть (ФОТО) Политика 18 июля 13:48
Иран готов выполнить соглашение об обмене заключенными - МИД Политика 18 июля 13:41
Жители двух сел на севере Чехии эвакуированы из-за угрозы наводнений Европа 18 июля 13:38
В Узбекистане выявлено еще 507 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 18 июля 13:07
Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла Общество 18 июля 13:04
При взрыве автоцистерны в Кении погибли 13 человек Другие страны 18 июля 12:57
У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,1 США 18 июля 12:53
Музеи Азербайджана и Чечни начинают сотрудничество (ФОТО) Культура 18 июля 12:52
В Грузии выявлено 1286 новых случаев коронавируса Грузия 18 июля 12:39
Состоялась первая «Неделя дипломатии» на тему «44-дневная Отечественная война и послевоенная внешняя политика Азербайджана» (ФОТО) Политика 18 июля 12:24
Президент Ильхам Алиев подарил квартиру народному артисту, сын которого стал шехидом Политика 18 июля 12:14
Число погибших из-за вызванных ливнями обрушений в Мумбаи выросло до 24 (Обновлено) Другие страны 18 июля 11:49
Председатель Европейского совета Шарль Мишель побывал в Главном наземном центре управления спутниками "Азеркосмос" (ФОТО) Экономика 18 июля 11:21
Число жертв схода оползня в Японии достигло 15 Другие страны 18 июля 11:11
Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 190 млн В мире 18 июля 10:55
Безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ в интересах ЕС – Шарль Мишель Политика 18 июля 10:24
В Уругвае подтвердили первые случаи заражения штаммом "дельта" коронавируса Другие страны 18 июля 10:18
ЕС назвал основные цели сотрудничества с Туркменистаном Бизнес 18 июля 10:14
Грузия опубликовала данные о крупнейших прямых иностранных инвестициях Бизнес 18 июля 09:57
Президент Евросовета Шарль Мишель посетил Аллею шехидов (ФОТО) Политика 18 июля 09:48
В госбюджете Азербайджана в I полугодии зафиксирован профицит Финансы 18 июля 09:42
Обнародована доля промышленности в ВВП Азербайджана Бизнес 18 июля 09:41
Турция наполовину увеличила экспорт электротоваров в Иран Турция 18 июля 09:38
Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заразился COVID-19 Европа 18 июля 09:30
ОБСЕ сотрудничает с Туркменистаном в решении различных аспектов энергетической дипломатии – глава центра (Интервью) Энергетика 18 июля 09:30
Число погибших в результате наводнения в Германии превысило 155 Европа 18 июля 09:16
Мужскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за инфицирования персонала Спорт 18 июля 08:55
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Филиппинах Другие страны 18 июля 08:36
Азербайджан увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 18 июля 08:00
Блинкен призвал американских дипломатов не замалчивать внутренние проблемы США США 18 июля 07:42
"Ливерпуль" близок к продлению контракта с вратарем Алиссоном до 2026 года Спорт 18 июля 07:24
Бейсбольный матч в Вашингтоне остановили после стрельбы рядом со стадионом США 18 июля 07:01
Олимпийский комитет Южной Кореи запретил употреблять своим спортсменам пищу из Фукусимы Другие страны 18 июля 06:34
Мощное землетрясение зафиксировали на юге Панамы Другие страны 18 июля 06:12
Железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией прервали из-за наводнения Транспорт 18 июля 05:48
В Мали похитили троих граждан Китая и двоих мавританцев Другие страны 18 июля 05:26
Десятки посетителей аквапарка в Техасе пострадали из-за утечки химикатов США 18 июля 04:57
В Португалии из-за забастовок отменили более 200 авиарейсов Транспорт 18 июля 04:35
Facebook назвал противоречащими фактам слова Байдена о дезинформации о вакцинах в соцсетях ИКТ 18 июля 04:08
ЕС счел отказ Польши реформировать суды противоречащим европейскому праву Европа 18 июля 03:51
Харрис не пройдет карантин после выявления COVID-19 у встречавшихся с ней США 18 июля 03:29
Ливни привели к локальным подтоплениям в Австрии Европа 18 июля 03:11
Наводнение "исторического масштаба" грозит юго-востоку ФРГ Европа 18 июля 02:49
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 190 млн В мире 18 июля 02:33
Во Франции 114 тыс. человек вышли на демонстрации против санитарных пропусков Европа 18 июля 02:16
Вдова убитого президента Гаити вернулась на родину Другие страны 18 июля 01:58
Режим ЧС объявили на юго-востоке Баварии из-за наводнения Европа 18 июля 01:41
Услугами THY за прошедшие сутки воспользовались свыше 200 тыс. пассажиров Транспорт 18 июля 01:25
Два человека погибли в результате стрельбы в Сакраменто США 18 июля 01:02
Узбекистан объявил об обязательной вакцинации от коронавируса Узбекистан 18 июля 00:45
Байден вернет ограничения по расходу воды, снятые при Трампе США 18 июля 00:43
Число погибших в результате наводнений в Германии достигло 143 человек Европа 18 июля 00:24
Все новости