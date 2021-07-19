Президент Ильхам Алиев: Имеющаяся современная инфраструктура и транспорт позволят Азербайджану реализовать проекты на наших территориях за относительно короткое время

БАКУ/Trend/ - Открытие всех коммуникаций является важным вопросом в постконфликтном урегулировании, и это нашло отражение в трехстороннем Заявлении, подписанном 10 ноября прошлого года Президентом России, премьер-министром Армении и мной.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 18 июля в Баку.

«Имеющаяся современная инфраструктура и транспорт позволят Азербайджану реализовать проекты на наших территориях за относительно короткое время, потому что сегодня мы уже обладаем разветвленной транспортной сетью. Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю. Но, несмотря на это, нам удалось создать один из важных транспортных и логистических хабов в Евразии. Вместе с соседями мы добились завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Она была открыта в 2017 году и внесла большой вклад в транспортный коридор Восток-Запад. Одновременно мы вложили инвестиции в Азербайджане в создание транспортного коридора Север-Юг. Могу вам сказать, мне недавно сообщили, что через территорию Азербайджана уже доставлены первые грузы из Финляндии в Индию. Безусловно, объем грузов, перевозимых через Азербайджан как по транспортному коридору Восток-Запад, так и по транспортному коридору Север-Юг, будет расти, потому что мы наладили хорошие контакты на двустороннем уровне со всеми близкими соседями и странами региона. Кроме того, нам помогает политическая и экономическая стабильность в Азербайджане.

В настоящее время мы находимся в активной стадии создания инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, где все разрушено. Там будут построены три международных аэропорта. Первый – аэропорт в Физули - будет сдан в эксплуатацию до конца года. Второй – аэропорт в Зангилане - будет готов в следующем, а международный аэропорт в Лачине – в 2023 году. Таким образом, количество международных аэропортов в Азербайджане достигнет 9.

Мы также обладаем самым крупным в Каспийском регионе морским флотом. Это позволяет нам увеличить транспортировку грузов с Востока на Запад и в обратном направлении. Недавно мы открыли Алятский международный торговый порт грузоперевалочной способностью 10 миллионов тонн и потенциалом ее увеличения до 25 миллионов тонн. Это – один из важнейших элементов нашей логистической и транспортной сети», - сказал глава государства.