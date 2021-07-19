БАКУ/Trend/ - 18 июля после встречи в расширенном составе состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Как передает Trend, вначале Президент Ильхам Алиев и Шарль Мишель выступили с заявлениями. Затем были даны ответы на вопросы журналистов.

После пресс-конференции Президент Ильхам Алиев вручил Шарлю Мишелю книгу "Карабах до и после оккупации".