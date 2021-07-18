Состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 18 июля после встречи в расширенном составе состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Как сообщает Trend, вначале Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выступили с заявлениями.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Сегодня я очень рад принимать президента Шарля Мишеля. Мы провели очень плодотворные, долгие обсуждения о нашем сотрудничестве, планах, достижениях. Считаю, что визит президента Мишеля в Азербайджан является хорошим показателем нашего партнерства. Европейский Союз – наш близкий партнер. На протяжении долгих лет мы работаем в различных сферах. Повестка очень широкая, и наши сильные политические контакты, конечно же, создают очень хорошую основу для диверсификации сотрудничества. Европейский Союз является нашим основным торговым партнером. Можно сказать, 40 процентов нашей торговли ведется с Европейским Союзом. Прошлогодний торговый оборот составил почти 9,5 миллиарда долларов США. Объем экспорта Азербайджана в государства-члены Европейского Союза составляет 6,8 миллиарда долларов США. В Азербайджане работают более 1700 компаний из государств-членов. Это также демонстрирует масштабы нашей экономической деятельности. Мы очень активны в двусторонних связях с государствами-членами. Азербайджан подписал или принял документы о стратегическом партнерстве с 9-ю государствами-членами Европейского Союза. Таким образом, треть государств-членов Европейского Союза считают Азербайджан стратегическим партнером. Считаю, что это - огромное достижение нашего правительства. Это также создает дополнительные возможности для сотрудничества.

Важная часть нашей повестки дня, безусловно, связана с энергетической безопасностью. И здесь мы можем отметить только крупные успехи, я бы сказал, исторические достижения, в частности, завершение проекта Южного газового коридора. В последний день прошлого года произошло событие, имеющее поистине историческое значение. Был сдан в эксплуатацию Трансадриатический трубопровод, являющийся последним, четвертым сегментом Южного газового коридора. С 1 января по настоящее время из Азербайджана в государства-члены Европейского Союза, в частности, Италию, Грецию и Болгарию, экспортировано более 3 миллиардов кубометров природного газа. Конечно, объем природного газа, экспортируемого на европейский рынок, будет расти.

Я также хотел бы добавить, что Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности. На протяжении многих лет мы вместе с Европейским Союзом председательствуем в Консультативном совете Южного газового коридора. Под руководством Европейского Союза и Азербайджана Консультативный совет также стал важным фактором успешной реализации данного проекта. Интегрированная трубопроводная система протяженностью 3500 километров и разработка гигантского газового месторождения "Шахдениз-2" являются уникальным опытом сотрудничества между странами, компаниями и международными финансовыми институтами. Общий объем инвестиций, вложенных в проект Южного газового коридора, превышает 33 миллиарда долларов США. В то же время на протяжении долгих лет – уже 15 лет - Азербайджан является надежным поставщиком сырой нефти для европейских потребителей. Наш потенциал как поставщика газа, безусловно, будет расти, что создаст больше возможностей для нас, как экспортеров, транзитных стран и потребителей. Потому что азербайджанский газ не только транспортируется по новому маршруту, но и добывается из нового источника, что действительно превращает проект в проект энергетической безопасности.

Сегодня мы с господином президентом обсудили вопросы, связанные с сообщением. Вообще, этот вопрос всегда находился на повестке дня между Европейским Союзом и Азербайджаном, особенно после завершения крупных транспортных инфраструктурных проектов. Как отражено в прошлогоднем трехстороннем соглашении от 10 ноября, достигнутом после Второй Карабахской войны, в регионе имеются новые возможности для открытия всех коммуникаций. Таким образом, сегодня были широко обсуждены этот, а также другие вопросы, связанные с постконфликтным развитием в регионе, потому что это создало новую ситуацию, новые реалии.

Был положен конец многолетней оккупации Арменией территорий Азербайджана. Азербайджан сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, требующие полного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий, и положил конец войне. Поэтому сегодня настало время подумать о мире и перевернуть страницу. Мы готовы к этому. Сегодня мы с господином президентом широко обсудили наши планы, инициативы и подходы к новой ситуации. Считаю, что, продемонстрировав добрую волю и очень прагматичной подход, мы можем за относительно короткий срок решить большинство вопросов, все еще остающихся на столе, и заложить основу широкого регионального сотрудничества в регионе. С этой точки зрения Европейский Союз играет и, уверен, будет играть очень важную роль.

Визит господина президента в три страны Южного Кавказа демонстрирует участие Европы, европейскую повестку дня, что полностью соответствует нашей повестке дня. Наши мнения совпадают и в этом вопросе, и конечно, постконфликтное развитие с точки зрения вопросов сообщения и реконструкции освобожденных от оккупации территорий всегда будет находиться на существующей между нами повестке дня.

Господин Президент, хочу еще раз поблагодарить за ваш визит и выразить уверенность в том, что сильное партнерство и сотрудничество будут успешно продолжаться. Благодарю.

Заявление президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля

-Большое спасибо, господин Президент.

В свою очередь хочу поблагодарить Вас за гостеприимство и возможность встретиться с Вами. Как Вы отметили, проведение нами интенсивного и глубокого обмена мнениями о сути отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном – это первый из обсужденных вопросов, потому что мы хотим придать нашим связям дополнительный, очередной импульс. Мы даже хотим придать стратегический характер партнерству между Европейским Союзом и Азербайджаном. Сегодня утром я ознакомился в Азербайджане с нацеленными на будущее проектами, связанными с инновациями, спутниками, а также инфраструктурными сферами. Ознакомился с работой по созданию новых возможностей в Бакинском порту, а также в региональном масштабе. Мы понимаем, что партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку. Напротив, это – партнерство, основанное на желании проводить совместную работу, инновациях, технологическом обмене и экономическом сотрудничестве. Именно в этом духе два признанных Европейским Союзом с точки зрения экономического развития приоритета – изменение климата и цифровая революция - должны лежать в основе начатых нами проектов.

Вторая тема связана с подготовкой к предстоящему в декабре Саммиту Восточного партнерства Европейского Союза. Для нас важно провести обмен мнениями с целью определения ожиданий. С обеих сторон идет подготовка к этому Саммиту.

Вы справедливо отметили, что мой визит в многочисленные страны Восточного партнерства является знаком. Это – знак, месседж работы, проводимой Европейским Союзом в данном регионе. Это исходит из того, что в результате диалога с партнерами мы, мобилизовав возможности, ресурсы Европейского Союза и зная различные ожидания партнеров, связанные с Восточным партнерством, привержены безопасности, стабильности, процветанию в регионе.

Третий вопрос, как Вы отметили, это – ситуация, связанная с Азербайджаном и Арменией. На самом деле я хочу поблагодарить Вас за то, что еще до этого визита, несколько недель назад у нас были неоднократные телефонные разговоры для проведения обмена мнениями, связанного с анализом ситуации в регионе. Хочу поблагодарить Вас за взятые обязательства. Это были первые шаги. В данном случае, с одной стороны, наличие карт минных полей, а с другой, - считающийся важным вопрос о пленных. На первом этапе это нашло свое решение. Надеемся, что в ближайшее время состоятся и другие этапы, связанные с отмеченным вопросом. В то же время мы имели возможность очень детально обсудить остальные вопросы для достижения определенных вариантов решения, и эти варианты должны быть устойчивыми. Я сказал Вам, что Европейский Союз готов поддержать усилия по достижению подвижек в различных вопросах. К примеру, вопрос делимитации границ, мы готовы оказать для этого экспертную помощь Европы, а при необходимости и при желании – провести европейский мониторинг. Что касается делимитации границ, есть еще вопрос вооруженных сил, дислоцированных близ спорных зон. Считаю, что эту тему также необходимо обсудить.

Третья тема, Вы особо отметили ее, и мы возвращаемся к данной теме. Это – важность регионального сотрудничества в различных сферах. Вы отметили значение энергетического сектора во всем регионе и даже за его пределами. Инфраструктура важна. Это, в частности, касается перевозок, их различных маршрутов. Мы обсудили и эту тему. В данном случае Европейский Союз также желает принять участие в усилиях по региональному сотрудничеству, стимулировать их. Хотим направить этот месседж всем сторонам и странам, готовым к мобилизации в этом вопросе. Сегодня вечером и завтра я буду находиться в Грузии. Эта тема также будет находиться на повестке дня наших дел и планов в Грузии. Мы считаем, что мир, устойчивый мир предполагает заключение и реализацию хороших соглашений. Есть и другие вопросы для превращения устойчивого мира в реальность с целью благосостояния, стабильности и безопасности, и они рано или поздно должны быть обсуждены.

Наконец, мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с более широкой геополитической ситуацией. Мы отметили некоторые усилия, приложенные Азербайджаном в ряде сфер, в частности, в области светскости страны. В мире проводятся многочисленные дебаты на эту тему.

Господин Президент, еще раз выражаю признательность за этот обмен мнениями. Ценности Европейского Союза являются политическим проектом, поддерживающим демократию, права человека, свободу. В то же время этот проект направлен на развитие сильного партнерства с определенным числом партнеров для достижения проектов, представляющих взаимный интерес.

Благодарю за возможность углубить связи между Вашей страной и Европейским Союзом.

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Затем были даны ответы на вопросы журналистов.

Корреспондент Общественного телевидения: У меня вопрос к господину Шарлю Мишелю. После Победы во Второй Карабахской войне правительство Азербайджана открыто заявило о готовности приступить к переговорам о мирном соглашении с Арменией и делимитации границ двух стран. К сожалению, Армения отвергла это соглашение. Это означает, что Армения не хочет мира. У меня такой вопрос: обсудили ли вы данный вопрос с правительством Армении, и что может сделать Европейский Союз для того, чтобы убедить Армению начать переговоры по мирному соглашению? Спасибо.

Шарль Мишель: Я действительно провел с правительством Армении, премьер-министром Армении обстоятельные обсуждения, связанные с ситуацией и значением проведения работы для достижения подвижек в рамках возможного мирного соглашения. У меня была такая возможность, мы провели очень конкретные и ясные обсуждения, поговорили о том, какие элементы нам необходимо учесть для обеспечения большей стабильности и безопасности в регионе.

Я также имел возможность довести месседжи до Президента Азербайджана. Я выразил как Президенту Азербайджана, так и премьер-министру Армении готовность Европейского Союза сыграть по возможности позитивную и конструктивную роль. Конечно, мы с уважением относимся к роли Минской группы. Однако это не должно восприниматься как невозможность обеспечения Европейским Союзом определенных знаний специалистов, опыта и идей, оказания им поддержки для определенного продвижения, чтобы добиться обеспечения большей стабильности, безопасности и установления устойчивого мира в регионе.

Корреспондент Информационного агентства Day.az: У меня вопрос к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Ваше превосходительство, после Второй Карабахской войны Вы говорили о широких возможностях международного сотрудничества в транспортной сфере. Азербайджан создал современную транспортную инфраструктуру. Какую роль это и проекты, реализованные Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, могут сыграть в усилении региональной стабильности и безопасности? Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Открытие всех коммуникаций является важным вопросом в постконфликтном урегулировании, и это нашло отражение в трехстороннем Заявлении, подписанном 10 ноября прошлого года Президентом России, премьер-министром Армении и мной. Имеющаяся современная инфраструктура и транспорт позволят Азербайджану реализовать проекты на наших территориях за относительно короткое время, потому что сегодня мы уже обладаем разветвленной транспортной сетью. Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю. Но, несмотря на это, нам удалось создать один из важных транспортных и логистических хабов в Евразии. Вместе с соседями мы добились завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Она была открыта в 2017 году и внесла большой вклад в транспортный коридор Восток-Запад. Одновременно мы вложили инвестиции в Азербайджане в создание транспортного коридора Север-Юг. Могу вам сказать, мне недавно сообщили, что через территорию Азербайджана уже доставлены первые грузы из Финляндии в Индию. Безусловно, объем грузов, перевозимых через Азербайджан как по транспортному коридору Восток-Запад, так и по транспортному коридору Север-Юг, будет расти, потому что мы наладили хорошие контакты на двустороннем уровне со всеми близкими соседями и странами региона. Кроме того, нам помогает политическая и экономическая стабильность в Азербайджане.

В настоящее время мы находимся в активной стадии создания инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, где все разрушено. Там будут построены три международных аэропорта. Первый – аэропорт в Физули - будет сдан в эксплуатацию до конца года. Второй – аэропорт в Зангилане - будет готов в следующем, а международный аэропорт в Лачине – в 2023 году. Таким образом, количество международных аэропортов в Азербайджане достигнет 9.

Мы также обладаем самым крупным в Каспийском регионе морским флотом. Это позволяет нам увеличить транспортировку грузов с Востока на Запад и в обратном направлении. Недавно мы открыли Алятский международный торговый порт грузоперевалочной способностью 10 миллионов тонн и потенциалом ее увеличения до 25 миллионов тонн. Это – один из важнейших элементов нашей логистической и транспортной сети.

Современные магистральные дороги – кстати, согласно оценке Давосского всемирного экономического форума, по качеству дорог Азербайджан занимает 24-е, железнодорожным услугам – 11-е, услугам воздушного транспорта – 12-е место в мире. Это действительно показывает, что мы вложили в инфраструктуру крупные инвестиции. Конечно, открытие всех коммуникаций в регионе позволит Азербайджану получить беспрепятственный выход через территорию Армении в Нахчыванскую Автономную Республику, являющуюся его неотъемлемой частью. Одновременно началось строительство железных дорог в направлении границы с Арменией. Началось строительство магистральной дороги в направлении границы с Арменией. Мы должны построить на своей территории более ста километров магистральных и железных дорог в направлении Армении. На территории Армении это составляет всего около 40 километров. Все коммуникации в регионе должны быть открыты параллельно. Это позволяет Армении получить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это позволяет Азербайджану получить дополнительный выход в Нахчыванскую Автономную Республику, и 4 страны региона – Азербайджан, Иран, Россия и Турция оказывают сильную поддержку такому подходу. Таким образом, мы должны получить от Армении положительный ответ, но этот вопрос не должен быть селективным. Как я уже отметил, все коммуникации должны открыться одновременно, и с этой точки зрения не должно быть дискриминации. Безусловно, после этого прогнозируемость, стабильность и безопасность в регионе станут уже реальностью. Мы хотим этого.

Корреспондент Информационного агентства Trend: У меня вопрос к господину Шарлю Мишелю. Он связан с восстановлением режима диктатуры в Армении. В Армении происходят массовые аресты, в том числе задерживаются политические оппоненты. Во время избирательной кампании Пашинян даже угрожал своим соперникам молотком, заявлял, что уничтожит всех оппонентов. Аресты политических оппонентов в Армении продолжаются и сегодня. К сожалению, до сих пор ни Европейский Союз, ни ОБСЕ, ни Совет Европы, ни международные неправительственные организации, занимающиеся правами человека, никак не отреагировали на это. Таким образом, сегодня режим диктатуры в Армении является черным пятном на карте Южного Кавказа. Почему на это нет никакой реакции и критики?

Шарль Мишель: Европейский Союз, точнее сказать, работает над этими вопросами с ОБСЕ, в частности, действующим при ОБСЕ Бюро по демократическим институтам и правам человека. Подготовленные ОБСЕ отчеты отмечают детали с точки зрения равенства и открытости выборов, проведенных в данной стране. По завершении избирательного процесса мы поздравили властные органы Армении по этому случаю.

Разрешите добавить следующее в связи с предыдущим вопросом. Это очень важно и касается предыдущего вопроса. Считаем, что Европейский Союз в свою очередь должен поощрять взаимные контакты в рамках регионального партнерства. С этой целью, для того, чтобы понять различные позиции, я вчера обсудил детали данных вопросов с органами власти Армении, а сегодня - с Президентом Азербайджана. У меня сложилось такое впечатление, что есть шансы для того, чтобы прийти к общему знаменателю для усиления инфраструктурных возможностей. Конечно, есть другие мнения и беспокойства, которые необходимо прояснить. Тем самым мы хотим поощрять диалог и взаимопонимание не только с Арменией, но и с другими соответствующими странами. Таким образом, мы можем оказать поддержку усилиям по налаживанию контактов. Надеюсь, что завтра я буду обсуждать данный вопрос с органами власти Грузии.

Корреспондент азербайджанского телеканала CBC: У меня вопрос к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В медиа имеются фотоснимки и видеоматериалы о разрушенных армянами городах и селах в Карабахе. На этих территориях началась работа по реконструкции, к которой привлечен ряд стран. Что может привлечь иностранных инвесторов в эту сферу?

Президент Ильхам Алиев: Как отметили и вы, разрушения на освобожденных территориях широко представлены в международных медиа. Также организовано несколько поездок представителей международных медиа на освобожденные территории, чтобы они стали свидетелями масштабов разрушения. Наряду с этим, на освобожденных территориях несколько раз побывали аккредитованные в Азербайджане послы и руководители других дипломатических представительств. Картина для них прояснилась. Эти места разрушены до основания, и данные разрушения были совершены не во время Первой Карабахской войны, а после нее. В период между двумя войнами армяне намеренно уничтожили историческое, культурное и религиозное наследие азербайджанского народа на оккупированных территориях. Такой крупный город, как Агдам, сегодня не существует. Там нет ни одного уцелевшего здания. Нет такого города, как Физули, освободив его, мы не нашли не одного здания, чтобы поднять там наш флаг. Полностью разрушен Джебраил. Другие города были использованы армянами для незаконного заселения, что само по себе является военным преступлением. Эти факты заселения известны, они подтверждены надежными источниками.

Таким образом, нам многое предстоит там сделать. Мы должны разминировать и реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров. Там заложены сотни тысяч мин, и со дня окончания войны – 10 ноября по настоящее время, подорвавшись на минах, погибли или ранены 140 человек. В том числе погибли два наших журналиста. Передвигаясь на автомобиле, они подорвались на мине, заложенной в двухнедельный период, предоставленный армянам после окончания Второй Карабахской войны для освобождения данных территорий.

Во время Второй Карабахской войны Армения совершила и другие военные преступления. Они подвергали обстрелу наши города и села запрещенными боеприпасами, в том числе снарядами с белым фосфором. Это доказанные факты. Против наших городов и сел использовались баллистические ракеты "Скад", "Точка-У" и "Искандер-М", в результате этих военных преступлений были убиты более ста мирных жителей. То есть, сегодня перед нами стоят большие вызовы и задачи, связанные с разминированием и реконструкцией территорий. Мы сделаем это. Приняты все необходимые меры и выделены финансовые средства.

Что касается иностранных инвестиций, думаю, здесь есть несколько сфер, которые могут представлять интерес для иностранных инвесторов. Во-первых, возобновляемые источники энергии. Освобожденные территории обладают огромным потенциалом. По нашим предварительным подсчетам, потенциал производства энергии составляет 5 тысяч мегаватт солнечной и тысячу мегаватт ветряной энергии.

Еще одна потенциальная сфера для инвестирования – сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, так как земля очень плодородная, что может привлечь иностранцев. Считаю, что другой сферой может стать туризм, несмотря на то, что Армения нанесла большой ущерб нашей природе на освобожденных территориях. Могу привести пример. Площадь лесных массивов на освобожденных территориях составляла 230 тысяч гектаров. Сегодня, согласно спутниковым наблюдениям, площадь лесов составляет 170 тысяч гектаров. То есть, уничтожено 60 тысяч гектаров лесов. Загрязнены наши озера и реки, мы уже обратились в связи с этим в международные организации. Одновременно дан старт юридическим процедурам против иностранных компаний, занимавшихся незаконной экономической деятельностью на наших оккупированных территориях, загрязнявших реки, причинивших ущерб природе и незаконно разграбивших наши природные ресурсы, в том числе золото и другие драгоценные металлы.

Таким образом, привлекательной сферой для иностранных инвестиций может стать туризм. Несмотря на весь этот экологический ущерб, Карабах и Восточный Зангезур являются самыми красивыми зонами не только Азербайджана, но и всего региона. Надеюсь, что иностранные инвесторы примут во внимание чрезвычайно благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане. По подсчетам Doing Business Всемирного банка, Азербайджан занимает 28-е место в мире по бизнес-среде, и иностранные инвестиции в Азербайджане охраняются в соответствующем порядке. Надеюсь, что зарубежные компании серьезно рассмотрят эту тему.

Кстати, могу сказать, что одна из европейских компаний уже подписала с правительством Азербайджана предварительные документы, связанные со строительством на освобожденных территориях солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт. Это хорошее начало, и уверен, что на наших территориях, освобожденных Азербайджаном в результате Второй Карабахской войны, будет работать больше компаний и будет более широкая деятельность.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю книгу "Карабах до и после оккупации".