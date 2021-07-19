Армения несет ответственность за эскалацию напряженности - министр обороны Азербайджана

Политика 19 июля 2021 10:47 (UTC+04:00)
Армения несет ответственность за эскалацию напряженности - министр обороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения несет ответственность за эскалацию напряженности. Об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сказал на сегодняшнем служебном совещании, проведенном под его руководством на Центральном командном пункте, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства.

К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.
Напомнив участникам совещания слова Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева о том, что «Война осталась позади. Но, несмотря на это, мы в любой момент готовы и должны быть готовы к войне», министр обороны подчеркнул важность повышения уровня морально-психологической и боевой подготовки личного состава. Министр поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, и расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.

Анализируя сложившуюся обстановку на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, генерал-полковник Гасанов отметил, что Армения несет ответственность за эскалацию напряженности.

Министр дал указания командно-начальствующему составу в связи с пресечением возможных провокаций вооруженных сил Армении.

Поинтересовавшись ходом инженерно-саперных работ и мероприятий инженерного обеспечения войск, генерал-полковник Гасанов дал соответствующие поручения по совершенствованию служебно-боевой деятельности.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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