Микаил Исмайлов освобожден от должности вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Микаила Исмаил оглу Исмайлова от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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