Давид Мамедов освобожден от должности вице-президента по переработке Госнефтекомпании Азербайджана

Политика 19 июля 2021 14:44 (UTC+04:00)
Давид Мамедов освобожден от должности вице-президента по переработке Госнефтекомпании Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Давида Ниязи оглу Мамедова от должности вице-президента по переработке Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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