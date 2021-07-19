Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования пакистанскому народу в связи с многочисленными жертвами в результате ДТП с участием автобуса, произошедшего в провинции Пенджаб, сообщает в понедельник Trend.

На своей странице в Twitter министр поделился публикацией, в которой отметил, что в Азербайджане глубоко опечалены известием о тяжелой аварии, произошедшей в провинции Пенджаб: "Да упокоит Аллах души жертв аварии и ниспошлет исцеления раненым. Выражаем соболезнования семьям жертв аварии, братскому пакистанскому народу".

Отметим, что в результате столкновения автобуса с трейлером на северо-востоке Пакистана, в городе Дера Гази-Хан провинции Пенджаб погибли 30 и пострадали 74 человека.

(Перевод: Кямаля Сеидова)