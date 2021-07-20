Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении

БАКУ /Trend/ - 19 июля, около 23:40, подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в результате обстрела старший лейтенант азербайджанской армии Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)