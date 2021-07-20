ЕС обеспокоен недавними событиями на армяно-азербайджанской границе

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавними событиями на армяно-азербайджанской границе.

Как передает во вторник Trend, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сделал в связи с этим публикацию на своей странице в Twitter.

"На армяно-азербайджанской границе продолжаются события, вызывающие глубокую обеспокоенность. Вновь призываем к сдержанности и конструктивному диалогу по пограничным вопросам без новых жертв. Европейский союз готов помочь в этом сторонам", - написал Клаар.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)