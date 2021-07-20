Чингиз Гусейнзаде награжден орденом "Шараф"
Политика 20 июля 2021 14:51 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Чингиза Мухтар оглу Гусейнзаде орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии Олимпийского движения в Азербайджане.
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