В Азербайджане состоялось совещание Оперштаба в расширенном составе (ФОТО) (версия 2)

Политика 21 июля 2021 21:19 (UTC+04:00)
В Азербайджане состоялось совещание Оперштаба в расширенном составе (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:19)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики, глава Оперативного штаба Али Асадов провел совещание Штаба в расширенном составе.

Как сообщили в среду Trend в Оперштабе, на заседании присутствовали члены Оперативного штаба, руководители органов исполнительной власти городов и районов, начальники отделов полиции, главврачи.

На совещании были обсуждены два вопроса из повестки - ход процесса вакцинации в стране и вопросы контроля за соблюдением правил особого карантинного режима на торжественных мероприятиях - свадьбах, церемониях обручения и т.д.

Премьер-министр Али Асадов сообщил, что в период после создания Оперативного штаба по распоряжению Президента Ильхама Алиева были мобилизованы все ресурсы для защиты здоровья населения, также обеспечена финансовая поддержка органов здравоохранения, предприняты меры по усилению и смягчению особого карантинного режима в соответствии с динамикой заражений и выздоровлений.

Несмотря на давление ограничений в рамках особого карантинного режима на экономику, провозглашенный главой государства принцип - здоровье граждан, был взят за основу.

Опыт показывает, что наиболее эффективным способом борьбы с болезнью является вакцинация.

Согласно принятому своевременно решению Президента Ильхама Алиева достигнуты договоренности о доставке в страну 15 миллионов доз вакцины, заказы сделаны и доставляются частями. Цель - вакцинировать около 70 процентов населения страны.

В результате принятых решений уровень заражения снизился, статистика заражения к началу лета упала до двузначных цифр, увеличилось количество выздоровевших и запас коек.

Исходя из благоприятной эпидемиологической ситуации в стране, с учетом многочисленных обращений граждан, особенно молодежи, с 1 июля 2021 года в соответствии с принятыми правилами особого карантинного режима было разрешено проведение торжественных мероприятий.

В результате контрольных мер, проведенных мониторинговыми группами, состоящими из представителей Министерства внутренних дел, Агентства пищевой безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в Баку, других городах и регионах страны, а также из многочисленных обращений в Оперативный штаб выясняется, что торжественные мероприятия не всегда проходят в соответствии с требованиями "Методических указаний по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на предприятиях общественного питания" и решения "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Было отмечено, что в местах проведения торжественных мероприятий в Баку правила в основном соблюдаются. Однако не соблюдается лимит количества гостей, у участников не бывает COVID-паспортов, превышается время,
установленное для проведения церемоний, нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, не применяется требование о вакцинации 80 процентов сотрудников в объектах.

Подобные случаи наблюдаются и в других городах и районах страны.

В результате таких негативных случаев в последние дни в стране наблюдается рост заражения.

Было подчеркнуто, что продолжение процесса таким образом может привести к нежелательным последствиям. Результаты мониторинга, многочисленные обращения граждан и рост заражений требуют серьезных и неотложных мер.

Премьер-министр еще раз довел до внимания членов Оперативного штаба, глав городов и районов, представителей контролирующих органов, что они несут индивидуальную ответственность за реализацию мер, связанных со здоровьем населения.

В ходе обсуждений были озвучены предложения по соблюдению правил проведения торжеств и осуществлению более эффективного контроля.

Было отмечено, что нежелательно прерывать самый счастливый и самый памятный день в жизни молодых людей, организаторов торжеств административным вмешательством, и оперативный штаб не поддерживает прекращение мероприятий такими вмешательствами.

Оперативный штаб призывает граждан соблюдать правила особого карантинного режима во время торжеств, чтобы предотвратить такое нежелательное вмешательство.

Оперативный штаб еще раз доводит до внимания владельцев объектов, где проводятся торжества, что вся ответственность лежит на них и будут приняты решительные и жесткие меры в связи с нарушениями.

На совещании также обсуждался вопрос усиления контроля и принятия жестких мер против негативных случаев, выявленных в процессе вакцинации.

Было отмечено, что существуют как технические возможности, так и достаточные запасы вакцины для высокоскоростной вакцинации.

Для увеличения скорости вакцинации Министерству здравоохранения и Агентству обязательного медицинского страхования были даны конкретные инструкции, в том числе об увеличении количества мобильных бригад вакцинации.

В заключение премьер-министр Али Асадов обращаясь к гражданам сказал, что вакцинация - самый эффективный способ предотвратить болезнь. Важно, чтобы мы продолжали проявлять солидарность, которую проявляли с начала пандемии, также на этапе вакцинации.

В Азербайджане состоялось совещание Оперштаба в расширенном составе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось совещание Оперштаба в расширенном составе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось совещание Оперштаба в расширенном составе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось совещание Оперштаба в расширенном составе (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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