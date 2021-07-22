Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру в городе Нафталан

Политика 22 июля 2021 15:59 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру в городе Нафталан

БАКУ /Trend/ - 22 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в западный регион страны посетил город Нафталан.

Как сообщает Trend, глава государства посетил памятник великому лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возведенному в центре города, возложил к нему цветы.

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